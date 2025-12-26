Mathieu van der Poel komt terug na mindere start en wint wéér

Mathieu van der Poel heeft vrijdag weer een wereldbekerwedstrijd veldrijden gewonnen en zet daarmee zijn ongeslagen reeks voort. Het ging in het Belgische Gavere wat lastiger dan de voorgaande veldritten: de 30-jarige renner schoot bij de start uit zijn klikpedaal en had daardoor wat goed te maken.

Van der Poel schoof na de start al snel wat verder naar voren en zat bij de tweede doorkomst weer bij de kopgroep van zes renners. Na een aantal rondes ging de renner van Alpecin-Deceuninck samen met Belg Thibau Nys aan de leiding.

Foutje

Van der Poel profiteerde in de zevende ronde van een foutje van Nys, die op de lange klim uit zijn klikpedaal schoot. Nys wist daarna niet meer in de buurt van Van der Poel te komen, die weer een overwinning kan bijschrijven. Het is zijn vijfde zege in vijf wereldbekerraces. Nys kwam uiteindelijk op ongeveer twintig seconden van Van der Poel over de finish. Nederlander Tibor Del Grosso kwam als derde binnen.

Van der Poel sprak van een moeilijke wedstrijd. "Ik zocht naar de juiste lijnen in het zand en de goede benen. Die vond ik pas op het einde", zei hij na de veldrit. "Ik heb eerst afwachtend gereden. Thibau was erg sterk. Ik dacht niet dat ik hem kon lossen, tot ik zag dat hij een foutje maakte."

Op weg naar een record

Van der Poel won eerder de wereldbekerwedstrijden van Namen, Antwerpen en Koksijde. Met de wedstrijden bereidt Van der Poel zich voor op het WK veldrijden op 1 februari in Hulst. Hij kan in de Zeeuwse gemeente voor de achtste keer wereldkampioen veldrijden worden. Hij deelt nu nog het record met de Belg Erik De Vlaeminck, die ook zeven wereldtitels won.