Bambi on ice: reekalf worstelt met bevroren meertje, bekijk de beelden

Het leek wel een scène uit een Disneyfilm vrijdagmiddag in de natuur in Vught: een reekalf op een zeer onvrijwillige auditie voor Bambi on Ice. Waar moederree in één elegante sprong naar de overkant schoot, ging haar jong meer richting zwabberende koorddanser. Pootjes alle kanten op, kontje erachteraan en paniek in de oogjes. Hoe sneu het er ook uitziet, je kunt het beestje in zo'n situatie beter niet te hulp schieten, waarschuwt boswachter Frans Kapteins.

Glibberen en glijden Onwennig is het wel, net als dat de eerste passen op het ijs voor mensen even schrikken kunnen zijn. "Maar gevaarlijk is het niet, althans, net als mensen kunnen ze zich een bult vallen, maar meer eigenlijk niet", stelt de boswachter gerust.

Het filmpje laat goed zien hoe de smalle pootjes van het beestje alle kanten op glijden en flinke sporen nalaten op het ijs. Toch komt het vaker voor dat reeën zich op glad ijs begeven, zegt boswachter Frans Kapteijns. "Ze moeten soms een stukje weg afsnijden of zijn gewoon nieuwsgierig."

De moederree, de reegeit, gaf gelukkig het goede voorbeeld door alvast naar de overkant te spurten, zag Frans. "Ze kan hem niet echt helpen door een poot uit te steken, maar net als mensenbaby's, moeten die jongen dat gewoon leren zelf op te lossen. Ze zal het beestje wel hebben gelokt, zodat het haar gaat volgen. Omdat ze meteen het goede voorbeeld gaf, komt hij er na wat glibberen en glijden vanzelf wel."

Waarom mag je het ree niet zelf de plas over helpen?

Hoe zielig het er misschien ook uit ziet, laat het reetje zijn of haar eigen gang gaan, waarschuwt Frans. "Want dan kan het zijn dat de moeder het diertje afstoot. Reeën zijn heel bange vluchtdieren, dus zodra ze een mensen of bijvoorbeeld hondengeur ruiken op het kalf, worden ze er bang van en stoten ze het diertje af." Dat is volgens Frans nog veel sneuer dan die paar minuten glibberen op het ijs. "Reekalveren kunnen nog niet zelf eten vinden."

Sommige beestjes blijven veel langer worstelen op het ijs, en raken zo in paniek dat de vermoeidheid toeslaat en de hulpdiensten eraan te pas moeten komen om het beestje weer op de kant te krijgen. "Deze professionals hebben dan een middeltje bij zich waardoor hun geur niet op het kalfje terechtkomt."

Eind goed, al goed

Gelukkig eindigt deze Bambi-saga met een goed eind en was het niet nodig dat de hulpdiensten eraan te pas zouden komen. Na minutenlang glibberen kwam het kleine reetje veilig bij moeders op de kant, al zal het de volgende keer misschien kiezen voor een route zonder schaatsbaan.