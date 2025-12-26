IJspret op tweede kerstdag, van schaatsbaan tot glinsterende achtertuin

Op deze koude maar zonnige tweede kerstdag kunnen schaatsliefhebbers hun hart ophalen. Dat tweede kerstdag zich uitstekend leent voor ijspret, merken ze onder andere bij IJsfestijn Steenbergen, waar gezinnen al vroeg binnenstromen. Zij die geen zin hebben in die drukte bij de schaatsbaan bouwen hun eigen feestje: zo maakte Chris Kapitein in Klundert zelf een ijsvloer waar de kleinkinderen naar hartenlust overheen glijden.

Voorzitter Kees de Bruin ziet het IJsfestijn ieder jaar gestaag groeien. Deze negende editie komen er zo'n zevenduizend bezoekers uit de omgeving in vijf weken tijd. Vooral op tweede kerstdag is het feest: "Op de eerste kerstdag zijn we dicht, maar we zien dat veel gezinnen tickets voor de baan onder de kerstboom leggen, en daar wordt dan de volgende dag gretig gebruik van gemaakt."

"Eten en bankhangen doen we deze dagen al genoeg, tijd voor wat beweging."

Door de winterse kou hoefde de koeler vannacht niet eens aan. De Bruin moest even slikken toen hij vanmorgen aankwam: "De leidingen waren bevroren", zegt hij grijnzend. Hij haalt zijn schouders op: "Ach dat hoort erbij, het is winter. Het meeste is inmiddels ontdooid en bijna alles draait weer zoals het moet."

De bezoekers merkten er overigens helemaal niets van. Ivo Kalis uit Oudenbosch staat met zijn kinderen op het ijs. Zijn zoon Justin draagt een ijshockeyhelm en glundert. "Schaatsen is echt heel leuk", zegt hij enthousiast. "Vooral het slippen en glijden." Schaatsen hebben ze zelf nog niet veel gedaan, maar ze zitten wel al sinds ze zo'n 9 maanden oud zijn bij de Tilburg Trappers op de tribune, vertelt vader Ivo trots. Ook Ilona van Brandwijk en haar dochter Mila trekken lachend rondjes. Ilona draagt een kersttrui, want het is immers kerst. "Maar tijdens de kerst zit je stiekem ook veel binnen, en er wordt natuurlijk volop gegeten. Het is fijn om er dan overdag even uit te zijn en ook lekker wat te bewegen." Goede afwisseling dus, voor ze vanavond weer aan het kerstdiner schuiven.

"Kinderen willen altijd té vroeg het natuurijs op, hier kunnen ze nergens doorzakken."