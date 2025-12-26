Spotprijs monumentale villa en hartstilstand Lars: dit gebeurde vandaag

Van een monumentale villa voor een spotprijs tot de hartstilstand van de 23-jarige Lars: dit zijn de vijf verhalen die je vrijdag gelezen moet hebben.

Lars Nabbe (23) uit Sambeek kreeg drie maanden geleden een hartstilstand tijdens een voetbalwedstrijd. Na een succesvolle operatie en het plaatsen van een defibrillator kan hij nu extra genieten van kerst met zijn familie. In januari start zijn revalidatie in het Radboud ziekenhuis. Lees hier zijn verhaal:

Een monumentale villa van 250 vierkante meter in Roosendaal staat te koop voor slechts 295.000 euro. Het pand heeft veel potentie maar vereist een grondige renovatie met een geschat klusbudget van drie ton. De huidige bewoner, kunstverzamelaar meneer Fortuin (78), wil kleiner gaan wonen. Hier lees je het hele verhaal:

De eerste en tweede kerstdag van 2023 worden mogelijk de zonnigste ooit gemeten sinds 1901. Met temperaturen net boven nul en maximale zon breekt deze kerst zeer waarschijnlijk het record van 1961. Weerexperts adviseren om ondanks de kou toch naar buiten te gaan. Check het hier:

Een pand in Valkenswaard is succesvol gesplitst in vier appartementen. Eigenaren Martinette en Rob Derksen kunnen zo in hun geliefde woning blijven wonen, terwijl twee appartementen zijn verkocht aan nieuwe bewoners. De gemeente was dankbaar voor het creëren van extra woonruimte. Hier lees je hun verhaal:

Voor Fanny van den Heuvel (57) uit Berghem zijn kerst en oud en nieuw dagen vol pijnlijke herinneringen en verdriet. Haar zoon Florian overleed kort na de geboorte met kerst en werd op oudejaarsdag begraven. Fanny deelt haar verhaal om te laten zien dat de feestdagen voor iedereen anders zijn. Lees hier het hele verhaal: