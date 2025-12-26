In koken met kerst niet zo'n trek, deze gezinnen gaan lekker naar de mac

In Tilburg is de McDonald's dit jaar voor het eerst open met de feestdagen, en dat blijkt een schot in de roos. Terwijl Brabant zich tegoed doet aan rollades, kalkoenen of een avondje gourmetten, vonden de gasten van de McDonald's in Tilburg Zuid een snelle hap ook geen gek idee. "Ik durf niet te zeggen welk kerstdiner ik lekkerder vind", grijnst een man naar zijn vrouw kijkend.

“Wij hebben niet zo veel familie om twee kerstdagen te vullen én geen zin in gedoe", lacht een jonge bezoeker die met haar vriendin met haar cola proost. "Kerst draait toch al steeds minder om kerstgedachte, en steeds meer om eten of vreten, dus wij dachten: lekker Maccie knallen." Klaar met de keukenstress

Volgens franchisenemer Mathijs Penders speelt de decemberdrukte een grote rol. "De feestdagen vragen steeds meer van ons; je hebt natuurlijk sinterklaas al, en kerstavond en oud en nieuw worden steeds uitbundiger gevierd", zegt hij. "Sommigen zijn het simpelweg beu om wéér uitgebreid de keuken in te duiken en kiezen voor een simpel uitje."

En dus loont het dat deze franchisenemer zijn zaak nu voor het eerst opent tijdens alle feestdagen. "Kijk om je heen, het zit niet minder vol dan op normale dagen", zegt hij. "Gisteren was de eerste keer dat we met eerste kerstdag open waren, het was drukker dan normaal op donderdagen."

Franchisenemer Mathijs Penders (foto: Rogier van Son).

Op de route naar een leuke middag

Een Bredaas gezinnetje schuift aan: “We hebben al twee heerlijke avonden met de familie gehad", zegt vader. "Vanavond gaan we naar de lichtsafari in de Beekse Bergen. Dit lag op de route." De kinderen grijnzen enthousiast: "Dit is ook lekker kersteten, het was mijn idee", zegt één van hen trots. Aan een ander tafeltje zit een moeder die bekent dat dit bijna een traditie is. “Bijna ieder jaar vraagt mijn zoon: mogen we op tweede kerstdag naar de Mac?” Ze haalt haar schouders op. "Het is wel een leuke traditie zo, na drukke dagen gourmetten en familie over de vloer. Dan gaan we meestal 's middags naar de bios en daarna hier een hapje eten."

Cindy van Gestel en haar zoon maken er een traditie van: Mac op tweede kerstdag (foto: Rogier van Son).