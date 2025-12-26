Auto's botsen op A16: gewonde en traumaheli op weg bij Zevenbergschen Hoek

Bij een ongeluk op de A16 bij Zevenbergschen Hoek tussen twee auto's is vrijdagavond een gewonde gevallen. Het ongeluk gebeurde nadat een van de twee bestuurders onwel werd. Een traumahelikopter landde op de snelweg om hulp te verlenen.

Het slachtoffer raakte lichtgewond, De A16 werd in de richting van Breda naar Rotterdam afgesloten. "Geef hulpdiensten de ruimte om te kunnen helpen", riep de politie op.

De eerste melding van het ongeluk kwam kort na halftien 's avonds binnen bij de hulpdiensten. De ANWB stelde een omleiding in. Verkeer richting Rotterdam werd aangeraden Utrecht te volgen en via de A59, A27 en de A15 te rijden.