Explosief verwoest voordeur van huis in Oosterhout, 90-jarige nagekeken

Een explosief heeft vrijdagnacht de voordeur van een woning verwoest aan de Jan Luijkenstraat in Oosterhout. Ook sneuvelde een glazen deur in het huis.

Een 90-jarige man die in het huis was toen de explosie plaatsvond, werd door de hulpdiensten uit huis gehaald en in de ambulance nagekeken. Het is onduidelijk of hij gewond is geraakt. De politie doet onderzoek naar de explosie.

Veel buurtbewoners werden gewekt door de klap en gingen kijken wat er aan de hand was. De brandweer heeft de woning geventileerd en brokstukken opgeruimd.