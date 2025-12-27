Auto's branden uit in Breda en Sprang-Capelle, politie doet onderzoek

Een auto is vrijdagnacht in vlammen opgegaan op de Charlottenburg in Breda. Ook elders in de provincie, aan de Julianalaan in Sprang-Capelle, liep een auto vrijdagnacht schade op door brand.

De politie onderzoekt of er sprake is van brandstichting in Breda. Daar raakte een wagen naast de brandende auto ook beschadigd.

Brand Sprang-Capelle

In Sprang-Capelle was het vrijdagnacht ook raak. De brandweer kon ook daar niet voorkomen dat een auto zwaar beschadigd raakte. De politie houdt rekening met opzet. Er zijn bij de branden geen gewonden gevallen.