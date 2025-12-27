Advertentie
Explosie bij voordeur van huis in Odiliapeel
Vandaag om 07:13 • Aangepast vandaag om 10:31
Bij een voordeur van een huis aan de Speelseheide in Odiliapeel is zaterdagochtend een explosief afgegaan. Volgens de politie gaat het waarschijnlijk om vuurwerk. Er zijn geen gewonden gevallen. Wel is de schade groot aan de voordeur en de brievenbus van het huis.
Meerdere politie-eenheden zijn ter plaatse. Agenten doen onderzoek in en rondom het huis. De straat is afgezet.
Ook explosie in Oosterhout
Vannacht vernielde een explosief ook de voordeur van een woning aan de Jan Luijkenstraat in Oosterhout. Een man (90) moest uit het huis worden gehaald.
Advertentie
Advertentie