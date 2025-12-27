Tientallen kilo’s zwaar vuurwerk gevonden in schuurtje in Bergen op Zoom

In een schuurtje aan de Rijnlaan in Bergen op Zoom heeft de politie vrijdag 29 kilo aan zwaar vuurwerk gevonden. De bewoner (40) bewaarde het vuurwerk in een plastic kist die eigenlijk is bestemd voor tuinkussens.

Vrijdagochtend trad de politie het huis van de man binnen na een tip. “De bewoner werkte daarbij volledig mee en toonde het vuurwerk dat hij in de schuur had liggen”, meldt de politie.

Het gaat om verschillende soorten vuurwerk. De man heeft een boete gekregen. Het vuurwerk wordt vernietigd.