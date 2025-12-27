Twee explosies bij huis 90-jarige: 'Waar halen ze het lef vandaan'?

Er vonden afgelopen nacht in Oosterhout niet één, maar twee explosies plaats aan de Jan Luijkenstraat. De buren van het 90-jarige slachtoffer vertellen dat er om negen uur ’s avonds ook al een knal te horen was. “Mijn man heeft het brandje toen samen met de andere buurman uitgemaakt”, vertelt de geschrokken buurvrouw.

Een dichtgetimmerde deur verraadt dat het er vannacht goed mis ging. Vooral de tweede knal rond vijf uur zaterdagochtend was enorm. “We zaten rechtop in bed”, vertelt de buurvrouw. “Binnen de kortste keren stonden de politie en de brandweer in de straat.”

De hele buurt schrok wakker van de knal, maar dat gold niet voor de 90-jarige bewoner van het getroffen huis. “Helaas had die man het zelf niet in de gaten, want hij is ook al heel oud. Ze moesten hem echt wakker maken”, vervolgt de geschrokken buur haar verhaal.

Volgens een vrouw die verderop in de straat woont, zou de man meegenomen zijn naar het ziekenhuis. “Hij heeft te veel rook ingeademd”, vertelt ze. Ook bij haar zit de schrik er goed in. “Waar halen ze het lef vandaan?”, vraagt ze zich hardop af. “Ze moeten hem gewoon met rust laten.”

Ze vertelt dat er nooit problemen zijn met de 90-jarige buurtbewoner. “Hij is nog zo fit als een kievit en brengt regelmatig een krantje naar de buurvrouw. Hij is altijd vriendelijk en zegt netjes goeiendag.”

De schrik zit er bij beide vrouwen goed in. De buren hebben geen idee waarom het bij de buurman gebeurde. “Je gaat denken: wie is de volgende? Je weet niet of het op hem gemunt is of uit de hand gelopen kattenkwaad. Wij denken er zelfs aan om camera’s op te hangen.”

Buurtbewoners aan het einde van de straat hebben een videodeurbel, maar volgens de buren staat daar niets op. “De daders zijn via de andere kant gekomen en weer gegaan. Hij heeft ze dus niet op beeld.”

