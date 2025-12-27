Advertentie
Bestuurder onder invloed rijdt bijna 200 kilometer per uur op 60-weg
Vandaag om 12:15 • Aangepast vandaag om 15:10
Een automobilist heeft vrijdagnacht zijn rijbewijs moeten inleveren omdat hij bijna 200 kilometer per uur reed op een 60-km-weg in Halsteren. Bovendien had de beginnende bestuurder gedronken.
Dat meldt de politie op Instagram. De bestuurder werd gepakt tijdens een snelheidscontrole op de Tholenseweg. De meting bedroeg 198 kilometer per uur.
De automobilist is zijn rijbewijs nu kwijt. Daarnaast is hij aangemeld voor een verplichte cursus bij het CBR.
Advertentie
Advertentie