Brabant verruilt de kerstzon voor grijze kou: schaatspret raakt uit zicht

Waar we met de kerstdagen konden genieten van strakblauwe luchten en echte winterkou, slaat het weer in Brabant vanaf zaterdagmiddag om. De bewolking schuift de provincie binnen en blijft 's nachts hangen. Dat kan lokaal wat mist opleveren. Hoewel het wel koud blijft, is er toch geen goed nieuws voor schaatsliefhebbers.

Warmere lucht uit het noorden helpt daar ook niet bij. “Met meer water in de lucht gaat de ijsvorming trager, ook al vriest het.” Hooguit kun je op een ondergelopen weilandje wat vroege-ochtendrondjes proberen, maar daar blijft het bij.

De temperaturen gaan weer naar het vriespunt de komende dagen. Ook zondag wordt een grijze maar koude dag. Toch betekent die kou niet dat we massaal de schaatsen kunnen aansnoeren. Meteoroloog Floris Lafeber van WeerPlaza legt uit waarom: “Voor een mooi ijslaagje heb je eigenlijk een heldere, droge lucht nodig. Dat hadden we met kerst. Nu wordt het juist vochtiger.”

Komende dagen warm, toch goed nieuws voor winterliefhebbers

Koud wordt het dus wél, vooral in de nacht van zondag op maandag. “Dan kan het in Brabant zomaar -4 worden, maar dat is dan wel meteen de laatste nacht met echt significante vorst", zegt de weerman. Vanaf maandag loopt de temperatuur rap op en dinsdag kan het zelfs 7 graden worden.

Voor de winterliefhebbers is er toch voorzichtig goed nieuws. Na de jaarwisseling lijkt er wat winterse neerslag in de lucht te hangen. De jaarwisseling zelf wordt guur: overdag net boven nul, ’s nachts net eronder. Op Nieuwjaarsdag gaat het harder waaien en die wind neemt buien mee, misschien zelfs winterse buien.

Reikhalzen naar sneeuw

We zóúden 2026 dus zomaar wit kunnen beginnen, maar... "Reken je nog niet rijk met sneeuwpoppen maken”, lacht Lafeber. Het lijkt er nu op dat de kans op natte sneeuw vrijdag het grootst is. “We zullen dan niet kunnen schaatsen, maar dan ligt de focus meer op regen, sneeuw en de gladheid die dat kan veroorzaken.”

De weerman vindt dat winterse weer allesbehalve erg. "We zijn die kou een beetje ontwend. December was zacht en de laatste winters ook." Maar deze vrieskou en af en toe al reikhalzend uitkijken naar een sneeuwbui, dat is volgens Lafeber precies hoe een Hollandse winter rond deze tijd van het jaar hoort te zijn.