Jet (95) ziet paarden vastzitten in sloot: 'Dacht dat die ene dood was’

Een uurtje nadat er drie paarden zijn gered, die vastzaten in de blubber langs de dijk bij Wijk en Aalburg, zit de 95-jarige Jet Sonneveld nog bij te komen. Ze had vanuit haar huis precies zicht op de situatie en schrok enorm toen ze zag hoe de dieren in de problemen waren gekomen. “Dat ene paard zat er voor de middag al in. Later ging mijn zoon kijken en toe zei hij: ‘mam, nu liggen ze er allemaal in’.”

Uiteindelijk liggen alle drie de paarden in de blubber. Jet en haar zoon Gerard denken niet dat ze ergens van zijn geschrokken. “Er staat hier normaal gesproken een waterton”, vertelt Gerard. “Die zal nu wel bevroren zijn.” De 95-jarige Jet vult haar zoon aan: “De paarden staan hier al langer, misschien dat ze dorst hadden.”

De brandweer was samen met een jongen uit het dorp met een hoogwerker zo’n twee uur bezig om de dieren weer uit de blubber te krijgen. “Het was kwart over twee toen ze er allemaal uit waren”, vertelt Jet. “De laatste lag er tot aan z’n nek toe in. Je zag alleen z’n kopje nog.” Het paard was er niet best aan toe. “Alles hing toen hij eruit getakeld werd. Ik hoorde van iemand anders dat ze boven op de dijk nog door d’r hoeven zakte.”

Het is volgens haar zoon Gerard niet de eerste keer dat er in de omgeving iets met dieren gebeurt. “Het is hier altijd wel iets. De ene keer ligt er een schaap ondersteboven, de andere keer gaat het om een koe. Deze keer waren het dus die paarden die vastzaten. Wij hebben hier al heel wat meegemaakt.”

Het was allemaal niet niks voor Jet, die al behoorlijk op leeftijd is. “Ik dacht dat die ene dood was”, stelt ze. “Ik werd er gewoon niet goed van. Ik ben er flink van geschrokken, maar dat mag ook als je 95 bent, hè.”

De boer van wie de paarden zijn, was op weg naar zijn vakantieadres. Hij heeft zijn dochter gebeld om zich over de paarden te ontfermen.