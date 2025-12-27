Politie spoort vuurwerkkopers op bij Belgische grens met drones

In aanloop naar oud en nieuw hield de politie zaterdag bij de Belgische grens in de buurt van Roosendaal een grote controle. Met drones werden vuurwerkkopers met een Nederlands kenteken bij de vuurwerkwinkel gevolgd, waarna agenten met onopvallende auto’s de voertuigen controleerden op de gekochte lading en deze in beslag namen.

Omdat de drones heel ver kunnen inzoomen, weten de agenten precies wie er bij de vuurwerkwinkel over de grens inkopen heeft gedaan. "We kunnen voertuigen omschrijven, er foto’s van nemen, kentekens aflezen en als sommige mensen voor de deur van de winkel spullen gaan inladen kunnen we zien hoeveel ze meenemen”, legt dronepiloot Rogier van den Berg uit. Anderen collega’s staan ondertussen klaar om de vuurwerkkopers staande te houden en hun auto te controleren op illegaal meegebracht vuurwerk. "Met deze actie proberen we alvast vooruit te lopen naar het landelijke vuurwerkverbod dat vanaf volgend jaar in gaat", vertelt vuurwerkcoördinator Ko Minderhout. Verboden om vuurwerk mee te nemen

Dit weekend is het nog verboden om vuurwerk vanuit België naar Nederland mee te brengen. In ons land mag vuurwerk officieel pas vanaf maandag, drie dagen voor oud en nieuw, worden gekocht. Wie zaterdag dus al zijn pijlen in België ging halen was het haasje.

Is het niet een beetje flauw dat er zaterdag wordt gecontroleerd? Dat vindt Ko Minderhout niet. "Als iets niet is toegestaan, dan is dat nou eenmaal zo." '1000 euro betaald voor het vuurwerk'

Ondanks de regels gingen er zaterdag meerdere Nederlanders de mist in. Zo werd een jongeman betrapt met zijn achterbak vol vuurwerk. Hij dacht dat hij niet verkeerd zat, doordat hij geen knalvuurwerk had gekocht. Dat bleek anders te zijn. De jongeman was flink de pineut en kon alles afstaan aan de politie. Hij had voor zo'n 800 tot 1000 euro aan vuurwerk gekocht en baalde erg, maar maakte zich geen zorgen over zijn oud en nieuw. "Het is wat het is, dan moet ik in Nederland maar nieuwe gaan halen."

Een jongeman had voor bijna 1000 euro aan vuurwerk gekocht in België (foto: Omroep Brabant).

In totaal werden er tijdens de actie vijftig auto's gesignaleerd bij de vuurwerkhandel over de grens, waarvan er bij minstens zes vuurwerk in beslag is genomen. Het ging hierbij om ruim 80 kilo aan vuurwerk. Alle overtreders zullen een boete op de deurmat krijgen en die zijn niet mals: ze beginnen bij 100 euro en kunnen flink oplopen. Als je vaker in overtreding gaat kan je bovendien een taak- en of gevangenisstraf krijgen. Niet waterdicht

Het systeem dat zaterdag werd gebruikt bleek tijdens de actie niet helemaal waterdicht te zijn. Ook mensen die bij de bakker in België langs waren gegaan, werden gecontroleerd en moesten hun kofferbak openen. Daar vonden agenten slechts verse broodjes aan, waarna zij hun weg weer konden vervolgen. Gelukkig kon zowel de automobilist als de politie daar om lachen.