Sterke Zonneveld strandt op WK Darts tegen als vijfde geplaatste Clayton

Niels Zonneveld is zaterdag in Londen uitgeschakeld op het WK darts. De 27-jarige uit Helvoirt moest in de derde ronde in een volgepakt Alexandra Palace zijn meerdere erkennen in de als vijfde geplaatste Jonny Clayton uit Wales. Het werd 4-3.

Zonneveld, die voor het eerst in de derde ronde van het WK stond, speelde een sterke partij. Hij gooide een hoog gemiddelde en was ook sterk met het uitgooien van zijn dubbels. Tot 3-3 ging het gelijk op. Clayton maakte in de zevende set het verschil en gunde Zonneveld daarin geen leg meer.

In de tweede ronde had Zonneveld voor een stunt gezorgd door te winnen van oud-wereldkampioen Michael Smith.