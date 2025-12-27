Zorgen om geitenhouderijen en steun voor Suzanne: dit gebeurde vandaag

Zorgwekkend nieuws over geitenhouderijen en hartverwarmende steun voor Suzanne. Dit zijn de verhalen die je deze zaterdag gelezen moet hebben.

Meer dan de helft van de Nederlandse geitenhouderijen ligt te dicht bij kwetsbare locaties zoals verzorgingstehuizen en kinderopvangcentra. In Brabant staat 71 procent van de geitenhouderijen in de buurt van een kwetsbaar bedrijf. Mensen binnen een kilometer afstand hebben 19 procent meer kans op longontsteking. De Gezondheidsraad pleit voor maatregelen. Lees hier het hele verhaal.

De Astense Suzanne van Herk kreeg hartverwarmende steun na een ongelukkige val tijdens haar vakantie in Mexico. De operatie kostte haar 56.000 euro, waarvan via crowdfunding al 20.000 euro is opgehaald. Ze is nog herstellende en kan nog niet werken.

De inwoners van Moerdijk willen het liefst in de buurt van hun huidige dorp blijven wonen, mocht het dorp verdwijnen. Uit onderzoek blijkt dat 42 procent graag in de gemeente Moerdijk wil blijven. Ook Etten-Leur en Breda zijn populair als alternatief. Hier lees je het hele verhaal.