Tweede geval vogelgriep vastgesteld in Brabant

Op een vleeskuikenbedrijf in Deurne is zaterdag vogelgriep vastgesteld. Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen, zal de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zo’n 162.000 vleeskuikens laten ruimen.

Rond het besmette bedrijf is direct een 10-kilometerzone ingesteld. Binnen deze zone is een vervoersverbod voor vogels, eieren, mest en gebruikt strooisel. In de 1-kilometerzone rondom deze besmette locatie bevinden zich drie andere pluimveebedrijven en in de 3-kilometerzone liggen zeven pluimveebedrijven. De bedrijven in de 1- en 3-kilometerzone worden gescreend en vervolgens gedurende 10 dagen gemonitord door middel van de kadaverbemonstering en de komende twee weken intensief gemonitord door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).

Deurne ligt op een kilometer of 10 van Ysselsteyn in Limburg (gemeente Venray), waar vrijdag voor de derde keer in een week tijd een besmetting met het vogelgriepvirus is vastgesteld op een pluimveebedrijf. In een gebied van 10 kilometer rond de vleeskuikenhouderij in Deurne liggen 46 pluimveebedrijven. Een aantal daarvan lag al in de beperkingszone die is ingesteld na de besmettingen in Ysselsteyn en Veulen van de afgelopen dagen.

De 10 kilometer-zone rondom het met vogelgriep besmette bedrijf in Deurne.