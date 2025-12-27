Tweede geval vogelgriep vastgesteld in Brabant
Op een vleeskuikenbedrijf in Deurne is zaterdag vogelgriep vastgesteld. Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen, zal de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) zo’n 162.000 vleeskuikens laten ruimen.
Rond het besmette bedrijf is direct een 10-kilometerzone ingesteld. Binnen deze zone is een vervoersverbod voor vogels, eieren, mest en gebruikt strooisel. In de 1-kilometerzone rondom deze besmette locatie bevinden zich drie andere pluimveebedrijven en in de 3-kilometerzone liggen zeven pluimveebedrijven.
De bedrijven in de 1- en 3-kilometerzone worden gescreend en vervolgens gedurende 10 dagen gemonitord door middel van de kadaverbemonstering en de komende twee weken intensief gemonitord door de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA).
Deurne ligt op een kilometer of 10 van Ysselsteyn in Limburg (gemeente Venray), waar vrijdag voor de derde keer in een week tijd een besmetting met het vogelgriepvirus is vastgesteld op een pluimveebedrijf.
In een gebied van 10 kilometer rond de vleeskuikenhouderij in Deurne liggen 46 pluimveebedrijven. Een aantal daarvan lag al in de beperkingszone die is ingesteld na de besmettingen in Ysselsteyn en Veulen van de afgelopen dagen.
Eerste geval in Brabant
Op 10 december werd bij een vleeskuikenbedrijf in Uitwijk voor de eerste keer dit najaar vogelgriep in Brabant vastgesteld. Om verdere verspreiding van het virus te voorkomen, werden daar zo’n 80.000 kippen geruimd.
Strenge landelijke maatregelen
Sinds half oktober geldt in heel Nederland al een landelijke ophokplicht voor commercieel gehouden vogels. Ook hobbykippen moeten worden afgeschermd. Daarnaast is het bezoek aan pluimveebedrijven sterk beperkt en zijn sinds begin december alle evenementen met vogels verboden, zoals tentoonstellingen en markten.
Onderzoek naar mogelijke verspreiding
De NVWA is gestart met een traceringsonderzoek. Daarbij wordt onderzocht of er in de dagen vóór de besmetting dieren, eieren of materialen van en naar het bedrijf zijn vervoerd. Als daar risico’s uit blijken, kunnen aanvullende maatregelen volgen.