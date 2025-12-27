Van der Weijden zwemt achteruit wereldrecord voor het goede doel

Met een ludieke zwemactie heeft Maarten van der Weijden zaterdag ruim 10.500 euro opgehaald voor onderzoek naar kanker. Mensen konden doneren terwijl de voormalige topzwemmer uit Vught in het zwembad van Zaltbommel bezig was met een wereldrecordpoging achteruitzwemmen.

Na een kleine 7,5 uur en 16 kilometer achteruitzwemmen had hij het record op zijn naam. Daarna zwom hij nog ruim een half uur door.

De zwemactie was live via internet te volgen. Voor elke gedoneerde 11 euro werd er een badeendje in het zwembad gedaan. Dat waren er aan het eind 949. Het doel van de actie was 11.000 euro ophalen. Dat is dus net niet gehaald. Toch was Van der Weijden blij en noemde hij het resultaat "waanzinnig". Bij het verlaten van het zwembad ontkurkte hij een fles champagne.

Voormalig topzwemmer Van der Weijden, die zelf genas van acute leukemie, houdt vaker dit soort acties met zijn eigen Foundation om geld voor kankeronderzoek op te halen. Zo zwom hij in 2019 een elfstedentocht en bracht daarmee 80.000 euro bijeen.