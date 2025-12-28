Navigatie overslaan

Dode bij aanrijding op A2 bij Den Bosch

Vandaag om 02:18 • Aangepast vandaag om 05:41
De A2 bij Den Bosch richting Utrecht is dicht voor onderzoek (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).
Bij een aanrijding op A2 bij Den Bosch is in de nacht van zaterdag op zondag iemand om het leven gekomen. Dat meldt de politie.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het ongeluk gebeurde rond kwart over één op de snelweg richting Utrecht.

Het is niet bekend wat er precies is gebeurd. De politie doet samen met forensische opsporing onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. 

De weg was dicht tussen knooppunt Vught en knooppunt Empel.

Bij een ongeluk op de A2 in iemand om het leven gekomen (foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink).
