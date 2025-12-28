Advertentie
Dode bij aanrijding op A2 bij Den Bosch
Vandaag om 02:18 • Aangepast vandaag om 05:41
Bij een aanrijding op A2 bij Den Bosch is in de nacht van zaterdag op zondag iemand om het leven gekomen. Dat meldt de politie.
Het ongeluk gebeurde rond kwart over één op de snelweg richting Utrecht.
Het is niet bekend wat er precies is gebeurd. De politie doet samen met forensische opsporing onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.
De weg was dicht tussen knooppunt Vught en knooppunt Empel.
Advertentie
Advertentie