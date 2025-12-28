Advertentie
Voetganger (17) overleden na aanrijding op de A2 bij Den Bosch
Vandaag om 02:18 • Aangepast vandaag om 09:30
Bij een aanrijding op A2 bij Den Bosch is in de nacht van zaterdag op zondag een voetganger om het leven gekomen. Het slachtoffer is een 17-jarige jongen uit Rosmalen. Het gaat niet om een misdrijf, meldt de politie.
Het ongeluk gebeurde rond kwart over één op de snelweg richting Utrecht.
Onderzoek
Het is niet bekend wat er precies is gebeurd. Hoewel de politie dus zegt dat het niet om een misdrijf gaat, doet de politie nog steeds onderzoek naar de toedracht van het ongeluk.
De weg was dicht tussen knooppunt Vught en knooppunt Empel.
