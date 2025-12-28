Kunststof paaltjes in vlammen op bij hockeyclub Den Bosch

Verschillende paaltjes zijn zaterdagnacht in brand gestoken op de Oosterplasweg bij hockeyclub HC 's-Hertogenbosch in Den Bosch. Dat gebeurde op zes verschillende plekken.

Het ging om paaltjes van kunststof. Ook was geprobeerd om nog een aantal andere palen in brand te steken.

De brandweer heeft de brandjes geblust. De politie was ook ter plaatse en onderzoekt de zaak. Van de paaltjes bleef na de branden niets meer over.