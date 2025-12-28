Navigatie overslaan

Paaltjes in brand gestoken in Den Bosch

Vandaag om 05:42
Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.
Verschillende paaltjes zijn zaterdagnacht in brand gestoken op de Oosterplasweg bij hockeyclub HC 's-Hertogenbosch in Den Bosch. Dat gebeurde op zes verschillende plekken.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Het ging om paaltjes van kunststof. Ook was geprobeerd om nog een aantal andere palen in brand te steken.

De brandweer heeft de brandjes geblust. De politie was ook ter plaatse en onderzoekt de zaak. Van de paaltjes bleef na de branden niets meer over.

Foto: Bart Meesters/Persbureau Heitink.
