Vrachtwagen in vlammen op in Den Bosch, politie denkt aan brandstichting

Een bakwagen is zaterdagnacht uitgebrand op de Hedikhuizerweg in Den Bosch. De brandweer kwam rond vier uur ter plaatse en wist het vuur snel te blussen, maar van de vrachtwagen bleef weinig over.

Naast een blusvoertuig werd ook een waterwagen ingezet. Hoe de brand is ontstaan, is nog niet bekend. Brandstichting wordt niet uitgesloten door de politie.

Eerder ook brand

Op 28 november ging aan de Daviottenweg, op steenworp afstand van de Hedikhuizerweg, ook al een vrachtwagen in vlammen op. Ook toen werd brandstichting niet uitgesloten.