Mannen vernielen auto's en proberen omstander aan te rijden in Breda

Op een parkeerplaats aan de Vlaszak in Breda zijn zaterdagnacht meerdere geparkeerde auto’s vernield door twee mannen. Toen een getuige de daders aansprak, probeerden zij op hem in te rijden met een bestelbus. De twee verdachten zijn opgepakt.

Het gaat om een 24-jarige man uit Breda en een 21-jarige man uit Hillegom (Zuid-Holland).

Geparkeerde auto's vernield in Breda

Rond halftwee hoorde een getuige een harde klap. Hij zag op de parkeerplaats dat een man tegen een geparkeerde auto trapte. Een andere man in een bestelbus wachtte op de andere man. Toen de getuige het tweetal vroeg om normaal te doen, escaleerde de situatie snel, zo schrijft de politie.

"De verdachten begonnen te schelden, stapten in de bestelbus en gooiden een spuitbus naar de getuige, voordat ze met hoge snelheid meerdere rondjes over het parkeerterrein reden", meldt de politie.

Getuige kort geraakt

Tijdens hun vlucht raakten de mannen een andere geparkeerde auto. Ook reden ze vlak langs de getuige, die daarbij kort werd geraakt. "De verdachten reden daarna met hoge snelheid achteruit, waarop de getuige wegsprong om niet geraakt te worden. Opnieuw raakten ze een auto die achter de getuige geparkeerd stond."



Meerdere getuigen belden de politie. Niet veel later werden de mannen opgepakt. Zij zitten nog vast.