Raadsleden 50PLUS Den Bosch stappen op na ruzie over lijsttrekkerschap

Het is crisis bij 50PLUS in Den Bosch. Nadat Adriana Hernández niet op de kandidatenlijst terechtkwam en Henry Liebregts werd aangewezen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen, hebben meerdere kandidaat-raadsleden zich uit onvrede teruggetrokken, meldt Dtv Nieuws .

Niet op advieslijst Volgens de partijregels moest de definitieve kandidatenlijst worden vastgesteld tijdens een provinciale ledenvergadering. De lijsttrekker wordt daarbij voorgedragen door de selectiecommissie, onder leiding van Leendert Lodder. Die commissie schoof niet Hernández, maar Liebregts naar voren. Tijdens de ledenvergadering kreeg hij 32 van de 39 stemmen.

Hernández, die al acht jaar het gezicht is van 50PLUS in de Bossche gemeenteraad, werd door de lokale fractie voorgedragen als lijsttrekker. Die voordracht werd echter niet erkend door 50PLUS Noord-Brabant, waarvan Liebregts voorzitter is.

Hernández stond zelfs niet op de advieslijst waarover werd gestemd. Zij ging ervan uit dat zij fractievoorzitter zou blijven en had zich daarom niet aangemeld als kandidaat-raadslid. Met een amendement probeerde ze alsnog op de lijst te komen, maar daar werd niet meer over gestemd. Liebregts noemde het amendement ‘niet uitvoerbaar’.

Raadsleden trekken zich terug

“Het eigenbelang en de ambitie van de voorzitter kregen voorrang boven het belang van de leden”, reageert Hernández. Als gevolg hiervan trokken meerdere huidige raadsleden en kandidaat-raadsleden zich terug.

Het gaat om Jan van Hoek, Wim Plasmeijer, haar partner Dick Schouw en twee andere leden. Ook Schouw kreeg geen plek bij 50PLUS. Schouw deed bij de Tweede Kamerverkiezingen in september mee met zijn eigen partij De Linie. Volgens Liebregts was dat de reden dat hij niet op de lijst van 50PLUS werd geplaatst.

'Verkeerd uitgangspunt'

Liebregts betreurt het vertrek van de kandidaten. “Het is jammer dat ik van deze mensen geen steun heb, maar het is zo”, aldus de beoogd lijsttrekker, die eerder acht jaar raadslid was van de VVD in Den Bosch. Volgens hem gaat het conflict niet over de partij, maar over de persoon. “Dat is een verkeerd uitgangspunt.” Hij denkt er niet over om zich terug te trekken en moet nu snel op zoek naar nieuwe kandidaten voor 50PLUS.

Hernández laat het er niet bij zitten. Zij keert na de verkiezingen van maart 2026 definitief niet meer terug bij 50PLUS en probeert met haar nieuwe partij Senioren ’s-Hertogenbosch alsnog een zetel te veroveren. 50PLUS heeft momenteel één zetel in de gemeenteraad.