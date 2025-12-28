65,9 procent van Brabanders steunt landelijk vuurwerkverbod

Twee derde van de Nederlanders is voor een landelijk vuurwerkverbod. In Brabant ligt de steun iets lager, in onze provincie is 65,9 procent voor zo’n verbod. Dat blijkt uit een enquête van Kieskompas en het ANP, die door ruim 56.000 Nederlanders is ingevuld.

Bijna een kwart van de Brabanders (24,7 procent) is tegen een verbod. Nog eens 8,4 procent heeft geen uitgesproken mening.

In april kreeg het voorstel voor een landelijk verbod op consumentenvuurwerk een meerderheid in de Tweede Kamer. De Eerste Kamer gaf in juli groen licht. Het verbod zou moeten ingaan bij de jaarwisseling van 2026 op 2027. Door de val van het kabinet is het onzeker of deze jaarwisseling daadwerkelijk de laatste keer wordt dat consumenten zelf vuurwerk mogen afsteken.

Stemgedrag

De houding tegenover het vuurwerkverbod hangt sterk samen met het stemgedrag. Kiezers van Partij voor de Dieren, GroenLinks-PvdA en Volt zijn het vaakst voor een landelijk verbod.

Kiezers van Forum voor Democratie zijn daarentegen met afstand het vaakst tegen het verbod. Driekwart van de FvD-stemmers is tegenstander. Meer dan de helft van de kiezers van PVV, JA21 en BB is tegenstander of neutraal.

Ook in alle leeftijdsgroepen is een meerderheid voor het verbod. Onder jongeren is die steun met iets meer dan 50 procent het laagst. Bij 65-plussers is ruim driekwart voorstander.