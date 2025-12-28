Ex-vrouw Michael van Gerwen doet boekje open over zwangerschap na scheiding

Daphne Govers, de ex-vrouw van Michael van Gerwen, heeft in een interview met Shownieuws openhartig verteld dat ze kort na de scheiding met de topdarter zwanger is geraakt van een andere man. "Ik denk niet dat Michael daar om kan lachen, maar het is wat het is."

Het is al geen makkelijk jaar voor Van Gerwen, die in mei bekendmaakte te scheiden van zijn vrouw Daphne. Niet veel later bleek zijn vader kanker te hebben. In die periode hing hij de dartpijlen tijdelijk aan de wilgen omdat 'hij het niet zou trekken'. Niet veel later raakte hij betrokken bij een vechtpartijtje in een dönerzaak in Den Bosch. Nu is hij terug voor het WK-darts, maar dat wil niet zeggen dat de rust in zijn leven is wedergekeerd.

Michael van Gerwen en zijn gezin vóór de scheiding (foto: Instagram / Daphne Govers).

Al heel snel na de scheiding gingen geruchten rond dat zijn ex-vrouw Daphne een nieuwe relatie had en zelfs al zwanger zou zijn van haar nieuwe vriend Robert. Daphne is in verwachting van een dochtertje, en ze is half januari uitgerekend, vertelt ze in het interview met Shownieuws.

"Toen ik de zwangerschap ontdekte, dacht ik wel: hoe ga ik dít aanpakken?"

De zwangerschap was niet gepland en het was een schok voor Daphne, vertelt ze. “De kinderen die ik met Michael samen heb, daarvoor ben ik onder behandeling geweest bij het ziekenhuis, omdat ik niet natuurlijk zwanger zou raken. Dat het nu toch is gebeurd, is wel echt een wonder”, glimlacht ze. Maar het maakte de schok niet minder groot, zeker omdat het zo kort na de scheiding gebeurde: “Tja, hoe ga ik dit aanpakken”, vroeg ik me af.

"Ik hoop dat hij ook weer gelukkig gaat worden in de liefde."