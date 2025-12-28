Advertentie
Explosieven en vuurwerk aangetroffen in huis in Heeze
Vandaag om 13:34 • Aangepast vandaag om 13:46
In een huis aan de Antonius van Lieropstraat in Heeze heeft de politie zaterdagavond explosieve materialen en vuurwerk aangetroffen. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) in Soesterberg werd gealarmeerd om de onbekende zelfgemaakte explosieven te onderzoeken.
Bij het onderzoek werd een röntgenapparaat gebruikt. De EOD nam vervolgens de goederen onder beheer terwijl het overige vuurwerk door een erkend bedrijf werd afgevoerd.
Geen enkele woning hoefde ontruimd te worden.
Goed gesprek
Er zijn geen aanhoudingen verricht. Met de minderjarige zoon des huizes wordt komende dagen wel een goed gesprek gevoerd, aldus de politie.
Advertentie
Advertentie