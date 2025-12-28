McDonald's midden in natuurgebied: 'Een verschrikkelijk slecht idee'

Onrust in de gewoonlijk zo pittoreske Oisterwijkse bossen: vlak langs het Natura 2000-gebied van de Kampina zou volgens een vastgoedontwikkelaar een McDonald's met drive-through niet misstaan. Buurtgenoten zijn boos en ongerust, volgens hen 'moet groen groen blijven' en brengt een fastfoodrestaurant alleen 'vervuiling met zich mee'. Een petitie tegen dit plan wordt massaal ondertekend.

Een perfecte plek voor één of misschien zelfs twee fastfoodrestaurants, dacht vastgoedontwikkelaar Klop Beheer. In september kocht het bedrijf het terrein voor ruim 4 miljoen euro. Maar lang niet iedereen is enthousiast over die nieuwe plannen.

Voorheen zat op het terrein aan de Oisterwijkse Vennelaan een horecagelegenheid waar je ook minigolf kon spelen (Piet Plezier). Het terrein lag er de laatste jaren verpauperd bij.

Grote zorgen

Oisterwijkers in de omgeving maken zich grote zorgen om de effecten die de komst van fastfoodketens hebben op de natuur. Ook vinden lokale ondernemers en buurtbewoners een dergelijke keten niet passen in een rustgevend natuurgebied, waar juist gezondheid en rust centraal moeten staan.

Daarom startte Bas Zijlmans een petitie. Hij wandelt graag in het natuurgebied, en maakt zich zorgen over onder meer het zwerfafval dat de komst van een McDonald's kan gaan opleveren. "De ontwikkelaar wil daar een McDonalds plaatsen. Dat zou betekenen dat heel het natuurgebied zal komen te overlijden aan de troep!", schrijft hij op zijn petitiepagina. "Alleen al zoiets bedenken is respectloos naar de natuur."

5000 handtekeningen

Bas' website doet vermoeden dat de plannen voor de McDonald's al rond zijn, maar dat is niet zo. Het project zit in onderzoeksfase en onderzoekt ook andere mogelijkheden, zoals woningbouw. Dan zou wel het bestemmingsplan gewijzigd moeten worden, een ingewikkeld proces, des te meer omdat het perceel grenst aan een Natura2000-gebied en daardoor wel eens te maken kan krijgen met de nodige stikstofmaatregelen. Een obstakel dat overigens geldt voor zowel de fastfoodplannen als mogelijke woningbouw.

Zondagmiddag zijn er al ruim 5000 handtekeningen op de petitie van Zijlmans. Hij wil na de vakantie de petitie aanbieden aan de gemeente.