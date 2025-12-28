Pomphouders slaan nog snel extra brandstof in: accijnsverhoging komt eraan

Pomphouders verspreid over het land hebben extra voorraad ingeslagen, omdat in de laatste dagen van het jaar mogelijk meer automobilisten hun tank willen volgooien. Per 1 januari gaan de brandstofaccijnzen omhoog. Toch verwacht voorzitter Martin van Eijk van pomphoudersbrancheorganisatie Drive geen lange rijen.

"Het scheelt ook weer niet heel veel. Bij benzine gaat het om meer dan 5 cent per liter, bij diesel al minder", zegt hij zondag. "Ik verwacht dus geen hele grote drukte. Maar ik kan me vergissen." Korting op accijnzen verdwijnt

De laatste jaren drukt een korting op de accijnzen de prijzen aan de pomp. Aanvankelijk leek die korting in 2026 gehandhaafd te blijven. Maar de Tweede Kamer stemde in november in met een voorstel van de ChristenUnie om een deel van het geld dat bedoeld was om automobilisten een jaar langer korting te geven, te gebruiken om bezuinigingen op het openbaar vervoer tegen te gaan.

Lees ook Hier tank je het goedkoopst in Brabant

De benzineprijs is de laatste weken gedaald. In november bereikte de prijs nog het hoogste niveau van dit jaar, met 2,202 euro per liter. Inmiddels ligt de adviesprijs van de grote oliemaatschappijen rond de 2,125 euro per liter.