Schuurtje vol gevaarlijk vuurwerk: 22-jarige uit Eindhoven aangehouden

Een 22-jarige Eindhovenaar is aangehouden nadat er in een schuurtje in de Eindhovense wijk Gestel 552 kilo zwaar, illegaal vuurwerk werd gevonden. Dit meldt een wijkagent zondag op Instagram.

De politie kreeg een anonieme tip en ging zaterdag op onderzoek uit. Na controle bij een schuurtje trof de politie in totaal 552 kilo illegaal vuurwerk aan.

"Het vuurwerk werd opgeslagen in een schuurtje midden in een woonwijk. Dit bracht uiteraard de nodige gevaarzetting met zich mee. Mocht al het vuurwerk in het schuurtje tot ontbranding zijn gekomen, dan waren de gevolgen niet te overzien geweest", schrijft de wijkagent op Instagram.

22-jarige man opgepakt

Een 22-jarige man uit Eindhoven werd aangehouden voor het opslaan en het in bezit hebben van zwaar, illegaal vuurwerk.

Het vuurwerk is door de politie in beslag genomen en zal door een specialistisch bedrijf worden afgevoerd.