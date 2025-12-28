Auto raakt van de weg en belandt in voortuinen in Helmond

Een auto is zondagavond in twee voortuinen beland in de Uiverlaanin Helmond. De bestuurder raakte met zijn auto van de weg, raakte een van de huizen, knalde tegen bloembakken en kwam in de voortuinen tot stilstand.

Volgens getuigen kwam de bestuurder met zijn auto uit een zijstraat en raakte daarna van de weg. Volgens een bewoner van een van de huizen waartegen de auto tot stilstand kwam, is het al de derde keer dat er een zo'n ongeluk is gebeurd.

De politie onderzoekt het ongeval.