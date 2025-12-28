Navigatie overslaan

Auto raakt van de weg en belandt in voortuinen in Helmond

Vandaag om 20:09 • Aangepast vandaag om 20:55
Auto belandt in voortuin twee woningen in Helmond. (Foto: Harrie Grijseels/Persbureau Heitink.)

Een auto is zondagavond in twee voortuinen beland in de Uiverlaanin Helmond. De bestuurder raakte met zijn auto van de weg, raakte een van de huizen, knalde tegen bloembakken en kwam in de voortuinen tot stilstand.

Hoe het ongeluk precies kon gebeuren is niet bekend. De bestuurder wordt nagekeken door ambulancepersoneel.

Volgens getuigen kwam de bestuurder met zijn auto uit een zijstraat en raakte daarna van de weg. Volgens een bewoner van een van de huizen waartegen de auto tot stilstand kwam, is het al de derde keer dat er een zo'n ongeluk is gebeurd. 

De politie onderzoekt het ongeval. 

