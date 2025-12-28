Advertentie
Vijfde nationale titel op sprint voor baanwielrenner Harrie Lavreysen
Gisteren om 22:40
Harrie Lavreysen is zondagavond voor de vijfde keer Nederlands kampioen geworden op de sprint. In de finale versloeg de Luyksgestelnaar Daan Kool.
Het is voor Lavreysen zijn tweede nationale titel dit weekend op het NK baanwielrennen in Apeldoorn. Zaterdag was de vijfvoudig olympisch kampioen ook de sterkste op de keirin. In die discipline was het zijn zevende Nederlandse titel.
