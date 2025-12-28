Navigatie overslaan

Vijfde nationale titel op sprint voor baanwielrenner Harrie Lavreysen

Gisteren om 22:40
Harrie Lavreysen juicht na het winnen van het onderdeel keirin tijdens de Nederlandse Kampioenschappen baanwielrennen in Omnisport Apeldoorn (foto: ANP).
Harrie Lavreysen is zondagavond voor de vijfde keer Nederlands kampioen geworden op de sprint. In de finale versloeg de Luyksgestelnaar Daan Kool.

Profielfoto van Daan Daniëls
Geschreven door
Daan Daniëls

Het is voor Lavreysen zijn tweede nationale titel dit weekend op het NK baanwielrennen in Apeldoorn. Zaterdag was de vijfvoudig olympisch kampioen ook de sterkste op de keirin. In die discipline was het zijn zevende Nederlandse titel.

