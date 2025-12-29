Bewoner door buren gered na brand in huis, woning onbewoonbaar

Een huis aan de Adrianus Benedictus van Lieshoutlaan in Waalwijk is voorlopig onbewoonbaar nadat daar zondagavond brand uitbrak. Buurtbewoners haalden de bewoner uit het huis.

Het vuur werd rond elf uur ontdekt. Op dat moment was de bewoner binnen. Voordat de hulpdiensten aankwamen, slaagden buurtbewoners erin de bewoner uit het huis te halen.

De bewoner was gewond en is door ambulancepersoneel naar een ziekenhuis gebracht.

De brand bleek te zijn ontstaan bij een bankstel in de woonkamer. De brandweer had het vuur snel onder controle. Desondanks kwam heel de woning vol rook te staan. Vanwege de fikse rook- en roetschade is het huis voorlopig onbewoonbaar. De woning zal grondig gereinigd moeten worden.

Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht. Brandstichting wordt niet uitgesloten.