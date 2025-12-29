Navigatie overslaan

Brand in huis Waalwijk, bewoner uit huis gehaald door buurtbewoners

Vandaag om 05:31 • Aangepast vandaag om 05:44
Het huis in Waalwijk liep bij de brand fikse rook- en roetschade op (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).
Een huis aan de Adrianus Benedictus van Lieshoutlaan in Waalwijk is voorlopig onbewoonbaar nadat daar zondagavond brand uitbrak. Buurtbewoners haalden de bewoner uit het huis. 

Het vuur werd rond halfacht ontdekt. Op dat moment was de bewoner binnen. Voordat de hulpdiensten aankwamen, slaagden buurtbewoners erin de bewoner uit het huis te halen. 

De bewoner was gewond en is door ambulancepersoneel naar een ziekenhuis gebracht.

De brand bleek te zijn ontstaan bij een bankstel in de woonkamer. De brandweer had het vuur  snel onder controle. Desondanks kwam heel de woning vol rook te staan. Vanwege de fikse rook- en roetschade is het huis voorlopig onbewoonbaar. De woning zal eerst grondig gereinigd moeten worden.

Hoe de brand kon ontstaan, wordt onderzocht. Brandstichting wordt  niet uitgesloten. 

De bewoners van het huis in Waalwijk is in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).
De brand in het huis in Waalwijk zou zijn ontstaan bij een bank in de woonkamer (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).
De brand in het huis in Waalwijk zou zijn ontstaan bij een bank in de woonkamer (foto: Erik Haverhals/Persbureau Heitink).

