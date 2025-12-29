Hoeveel vuurwerkwinkels zijn er in jouw gemeente? Bekijk het hier!

Veldhoven is de enige gemeente in onze provincie waar een vuurwerkverkooppunt is bijgekomen ten opzichte van 2024. Dat blijkt uit cijfers die het ANP heeft opgevraagd bij de omgevingsdiensten.

In het grootste deel van de 260 Nederlandse gemeenten die cijfers aanleverden, zijn er net zoveel vuurwerkwinkels als een jaar eerder.

Baarle-Nassau telt van heel Nederland de meeste vuurwerkverkooppunten per inwoner: 2,8 per 10.000 inwoners. Daarna volgen Rucphen (1,3) Steenbergen (1,2), Altena (1,2) en Bernheze (1,2).

In 35 Nederlandse gemeenten is geen enkel vuurwerkverkooppunt. In onze provincie gaat het om Zundert, Alphen-Chaam, Geertruidenberg, Loon op Zand, Hilvarenbeek, Reusel-De Mierden, Cranendonck, Heeze-Leende, Waalre, Geldrop-Mierlo, Boekel en de gemeente Nuenen, Gerwen en Nederwetten.

Waarschijnlijk is dit het laatste jaar dat Nederlanders consumentenvuurwerk af mogen steken tijdens de jaarwisseling. De Eerste Kamer stemde in juli in met een landelijk vuurwerkverbod. Daarmee wordt het verboden om vuurwerk te bezitten, af te steken en te verkopen. Alleen vuurwerk in de lichtste categorie, zoals sterretjes en knalerwten, is dan toegestaan. De wet moet nog worden uitgewerkt voordat deze definitief is.