Auto raakt van de weg en belandt op de kop in greppel in Mariahout

Een auto is maandagochtend van de weg geraakt en op de kop in de greppel terechtgekomen aan de Broeksteeg in Mariahout. De bestuurder is met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

Het is niet duidelijk hoe de auto van de weg is geraakt. Het ongeluk gebeurde maandagochtend even na zeven uur.

De auto belandde op het dak en eindigde in de greppel. Hoe ernstig de bestuurder gewond is geraakt, is niet bekend. De automobilist zou aanspreekbaar zijn geweest.

De brandweer hoefde niet naar de plek van het ongeluk te komen. Een bergingsbedrijf gaat de auto afvoeren.