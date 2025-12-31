Zorgen over 'gevaarlijke' partybussen volgens vervoerders onnodig: 'Jammer'

Dansend door een rijdende partybus onder het genot van een biertje: voor sommige feestgangers begint een dagje naar een festival of een concert al op de weg ernaartoe. Gezellig, zo'n feestbus, maar het levert ook gevaarlijke situaties op, vindt Koninklijk Nederlands Vervoer (KNV). De organisatie pleit voor strengere regels, maar volgens partybusverhuurders zijn de zorgen niet nodig.

"Een bus die rijdt, moet veilig zijn voor iedereen aan boord én voor de rest van het verkeer", zegt Fred Teeven, voorzitter van KNV. "Als stoelen zijn weggehaald, gordels ontbreken en mensen al drinkend vrij door de bus kunnen bewegen, is dat niet verantwoord. Als er hard wordt geremd kunnen er gevaarlijke situaties ontstaan." Voor partybussen gelden nu dezelfde regels als gewone bussen. De verantwoordelijkheid van de veiligheid van passagiers ligt bij de eigenaar van de bus. "Onze bussen worden jaarlijks gekeurd, ook op het aantal staanplekken", zegt een medewerker van Lekker Geel Busje, een partybusverhuurder uit Haarsteeg. "Wij laten al veel minder mensen staan dan eigenlijk zou mogen, zodat het qua veiligheid en comfort verantwoord is. Ook plakken we al onze ramen af, zodat de rest van het verkeer geen last heeft van de lichten."

"Zolang er niets definitief is, maken we ons in ieder geval geen zorgen."

Volgens de partybusverhuurder gelden dezelfde regels als in het openbaar vervoer, waar passagiers ook mogen staan en geen gordel hoeven te dragen. “We houden ons aan de huidige regels. Mochten er nieuwe regels komen, dan houden we ons daar ook aan. Zolang er niets definitief is, maken we ons in ieder geval geen zorgen.”

Daar is Jordi, manager evenementenvervoer bij Vanderwou Groep en eigenaar van The Party Express in Dongen, het mee eens. "Alle vervoerders worden nu over één kam geschoren en dat is jammer. De meesten houden zich netjes aan de regels", zegt hij. "Onze partybussen zijn begrensd op 80 kilometer per uur en kunnen geen streep harder. Zo voorkomen we dat mensen zich bezeren als we bijvoorbeeld een keer moeten remmen. Omdat onze bussen iets ouder zijn, hoeven er geen gordels in te zitten."

Een van de partybussen van de ThePartyExpress in Dongen (Foto: Joris de Kok).

"Als het nodig is grijpt een begeleider in, maar dat hoeft eigenlijk nooit."

KNV wil ook strengere regels rondom harde muziek en flitsende discolampen in de bussen. "Dat zorgt voor een chaotische omgeving voor buschauffeurs, terwijl zij verantwoordelijk zijn voor het veilig besturen van de bus", zegt voorzitter Teeven. Ook zouden de lampen andere weggebruikers kunnen afleiden. "Wij betalen als bedrijf voor een groot deel mee aan aangemeten oordoppen voor chauffeurs, zodat ze geen last hebben van de muziek", reageert Jordi. "Ook gaat er altijd een begeleider mee tijdens de rit. De chauffeur zorgt dat mensen van A naar B komen en de begeleider zorgt voor alles daaromheen en de 'sociale controle'. Als het nodig is, grijpt hij of zij in maar dat hoeft eigenlijk nooit." Ondanks al deze maatregelen roept KNV het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat op om de wet- en regelgeving rondom partybussen aan te scherpen. "Bussen die niet voldoen aan de regels horen niet op de weg. Eventuele overtreders moeten vroegtijdig worden aangepakt", besluit Teeven. Zolang de partybussen van de partybusorganisaties aan de eisen voldoen, blijven de chauffeurs volgens Jordi met plezier rijden. "Als de regels strenger worden, gaan we kijken of het haalbaar is daar aan te voldoen. Als we dat niet kunnen garanderen, bestaat de kans dat we de bussen uit de roulatie moeten halen. Dat zou zonde zijn."

Dit mag wel en niet Op de website van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) staan de huidige regels voor partybussen, waaronder: Kijk goed voor welke snelheid de bus gekeurd is. Standaard is dit 80 kilometer per uur. Soms is een bus gekeurd voor 100 kilometer per uur. In dat geval moeten alle passagiers zitten en een gordel gebruiken.





Als een bus met zitplaatsen gordels heeft, dan moeten passagiers deze omdoen. Hier moet de chauffeur de passagiers op wijzen.





Houd bij aanpassingen aan de bus rekening met andere gebruikers op de weg. Denk aan geluids- en lichtinstallaties die ook buiten de bus hoorbaar en zichtbaar zijn. Of het per ongeluk heen en weer bewegen van de bus door dansende passagiers. Het tot last zijn van andere weggebruikers is strafbaar.





Na het aanpassen van de businrichting moet de RDW de bus opnieuw keuren.