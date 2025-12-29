Vrachtwagen die uitbrandde bij windmolen in Oud Gastel blijkt gestolen

De vrachtwagen die op Tweede Kerstdag volledig uitbrandde bij een windmolen aan de St. Antoinedijk in Oud Gastel blijkt gestolen te zijn. Dat laat de politie maandag weten.

De vrachtwagen stond geparkeerd tegen de windmolen, die aan de kant waar de vrachtwagen stond zwartgeblakerd is. Direct na de brand vermoedde de politie al dat de vrachtwagen gestolen was.

Transportbedrijf

Het voertuig blijkt afkomstig te zijn van een transportbedrijf in het Noord-Hollandse Wognum. De vrachtwagen was leeg toen de politie het voertuig controleerde. Het is niet duidelijk waarom de vrachtwagen daar geparkeerd stond.

Er zijn geen verdachten aangehouden en de politie heeft niet genoeg aanknopingspunten om verder onderzoek te doen. Een bergingsbedrijf heeft de uitgebrande vrachtwagen vrijdag afgevoerd.