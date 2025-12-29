Buurt schrikt wakker van brandalarm in Waalwijk: 'Overal rook'

Het was een hectische avond voor de bewoners aan de Adrianus Benedictus van Lieshoutlaan in Waalwijk. In een huis brak zondagavond brand uit. De bewoners werden gered door iemand die hen met een ladder uit het huis haalde.

"Toen zijn we gaan zoeken en kwamen we erachter dat er brand was bij de buren. Ik schrok best wel, want je weet niet hoe fors zo'n brand al is." Volgens Bergmans hingen de buren uit het raam van de bovenverdieping en konden ze er zelf niet meer uit. “Overal kwam rook uit de ramen, dat is wel schrikken.”

Buurtbewoner Guido Bergmans woont naast het getroffen huis. Hij zag hoe de bewoners, een man en vrouw, met behulp van een ladder uit het huis werden gehaald. "Het was schrikken", zegt hij een dag later. Zijn vrouw en hij werden wakker van het brandalarm.

Ook overbuurman Henri Salz en zijn vrouw werden wakker van de brandmelder. Ze hoorden het alarm afgaan terwijl ze in bed lagen. “We hebben onze slaapkamer aan de voorkant, dus hebben we de gordijnen opzij gedaan om te kijken wat er aan de hand was. We zagen dat iemand al een ladder tegen de gevel had gezet en dat twee mensen via het raam naar beneden klommen.”

Vlammen zag Salz niet. “Het was vooral rook.” Voor de zekerheid schakelden zijn vrouw en hij de ventilatie uit. “Je weet natuurlijk niet hoe erg het gaat worden.” Daarna gingen ze samen met andere buurtbewoners kijken bij de buren, tot ongeveer één uur ’s nachts. Rond twee uur kwam er iemand om de deur dicht te timmeren. "Het was wel een enerverend nachtje, ja.”

Pikzwart

Daarna werd het weer rustig in de straat. "Alles is pikzwart binnen", zegt Bergmans. Hij heeft de getroffen buren nog niet gesproken, zijn vrouw wel. Volgens hem wonen ze in een hechte buurt. “Als we elkaar nodig hebben, zijn we er altijd voor elkaar.”

In de voortuin van het getroffen huis staat een bankstel. In de buurt wordt gezegd dat de brand ontstaan zou zijn door een omgevallen kaars, maar de oorzaak is nog niet officieel bekendgemaakt. Het huis is voorlopig onbewoonbaar. Een van de bewoners zou rook ingeademd hebben en is naar het ziekenhuis gebracht.