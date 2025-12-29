Navigatie overslaan

Vertraging op A58 richting Tilburg door ongeluk

Vandaag om 14:00 • Aangepast vandaag om 15:07
Twee auto's worden getakeld (foto: Rijkswaterstaat).
Automobilisten hadden maandagmiddag flinke vertraging op de A58. Door een ongeluk met meerdere auto's stond het tussen Bavel en Tilburg-Centrum West vast. De linkerrijstrook richting Tilburg was een tijd lang dicht voor bergingswerkzaamheden. 

Twee auto's werden na het ongeluk getakeld door een bergingsbedrijf. De vertraging vanuit Breda liep op het hoogtepunt op tot driekwartier.

