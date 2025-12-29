Ayman wordt van z'n sokken gereden door een vriend en dat scoort op TikTok

Ineens blijft het gas hangen, sjeest de scooter met volle vaart over de stoep en wordt Ayman Houf (17) geschept. Het is te zien in een TikTok-video en daar wordt smakelijk om gelachen. Honderdduizenden mensen zagen de video inmiddels. "Een uurtje later vond ik het wel grappig", zegt Ayman.

Met scooter en al op de stoep Na enkele meters schept hij Ayman, die vervolgens voorop de scooter belandt. Het tweetal valt met scooter en al op de stoep. "Ik hoorde het gas, draaide naar links en voordat ik kon kijken zat ik al tegen de scooter aan", vertelt Ayman, die zegt dat het gas bleef hangen op de scooter.

Drie jongens gingen afgelopen weekend op pad in Oudheusden. Giorgio Morelissen (16) was binnen nog bezig met zijn schoenen aan te trekken toen hij het kabaal hoorde. Eén van de jongens stond buiten met een scooter te hannesen die er plots vandoor ging, terwijl hij op de scooter zat.

Het geval levert een grappige video op, die is gemaakt dankzij de videodeurbel van Giorgio. Hij heeft het zondag op TikTok geplaatst. De video is maandagmiddag al zo'n 436.500 keer bekeken en 32 duizend keer geliket.

Ruim 400 reacties

Stiekem hadden de jongens wel verwacht dat het vaak bekeken zou worden. Mensen smullen van het beeld, zo blijkt ook uit de ruim 400 reacties. 'Hahaha', reageren veel mensen treffend. En iemand anders zegt: 'Het mooiste wat ik dit jaar gezien heb.'

Ayman kan er een paar dagen later wel om lachen. De scooter doet het nog en hij heeft geen grote verwondingen aan het ongeluk overgehouden. "Ik heb nog wel een snee in mijn teen, maar dat gaat ook al beter", zegt hij.

Volgens Ayman gaat het ook goed met de andere jongen die op de scooter zat. "In het begin was ik een beetje boos op hem, maar een uurtje later vond ik het wel grappig."