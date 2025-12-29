‘Walgelijk en bizar’: woede na vernieling oorlogsplaquettes

Vuurwerkvandalen hebben twee oorlogsmonumenten bij de Dommel in Sint-Michielsgestel vernield. Hoewel de materiële schade lijkt mee te vallen, zijn Henk van Roosmalen en Jan Spit diep geraakt door de vernieling van de twee plaquettes, die elk een bijzonder verhaal uit de Tweede Wereldoorlog vertellen.

Ook Jan Spit, bestuurslid van heemkundekring De Heerlijkheid Herlaar, heeft er geen goed woord voor over. "Ik vind het gemeen en laag. De dader heeft waarschijnlijk niet in de gaten dat hier een verzetsstrijder werd geëerd." Het doet Van Roosmalen pijn om de beschadigde monumenten te zien. "Het gaat ons echt aan het hart. Ik ben maandagochtend al gebeld door burgemeester Eiko Smid. Hij wenste ons sterkte na dit soort vandalisme."

In de hoek hangt nog een klein stukje van de perspexplaat, op het informatiebord zitten roetvegen en in het gras liggen vuurwerkresten. Twee plaquettes met informatie over de Tweede Wereldoorlog zijn beschadigd. "Ik vind het respectloos tegenover de mensen die tachtig jaar geleden hebben gezorgd voor onze vrijheid. Het is walgelijk wat er gebeurd is. Bizar", zegt Henk van Roosmalen, die nauw betrokken was bij de totstandkoming van de monumenten.

De borden staan bij de Piet van der Leebrug over de Dommel. Het eerste bord herinnert aan een Engels vliegtuig dat onderweg was naar Arnhem om daar materialen af te leveren. "Het toestel werd boven Sint-Michielsgestel beschoten. De piloot wist het vliegtuig nog net naar deze plek te manoeuvreren. In het verlengde van waar nu de plaquette staat, is het vliegtuig neergestort."

Bij het ongeluk kwamen in de oorlog alle acht inzittenden om het leven. In 2019 werd hier een informatiebord onthuld. "Dat gebeurde door de dochter van een van de inzittenden. Dat was een bijzonder moment", herinnert Henk zich.

Het andere bord vertelt het verhaal van Piet van der Lee uit Vinkel, naar wie de brug is vernoemd. Hij verdronk op 8 september 1944 in de Dommel. "Hij was samen met vier anderen op de vlucht voor een Duitse patrouille. Ze kwamen bij de Dommel terecht. Vier van hen bereikten veilig de overkant, maar Piet van der Lee verdronk. Zijn lichaam werd pas een dag later uit het water gehaald", legt Spit uit. Precies tachtig jaar na zijn dood werd op 8 september 2024 een monument voor hem onthuld.

Hoe nu verder?

De twee mannen zijn vastberaden om de plaquettes te herstellen. "We willen dat alles weer helemaal in orde komt. Er mag niets aan mankeren", zegt Spit. “De materiële schade is te herstellen, maar dat je dit soort monumenten met vuurwerk vernielt en de gemeenschap opzadelt met kosten, vind ik heel erg”, vult Van Roosmalen aan.

De twee schatten de schade op ongeveer 700 euro. Het herstel begint pas na de jaarwisseling.

