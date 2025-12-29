Man op fatbike gewond bij aanrijding met auto in Oosterhout

Een man op een fatbike is maandagmiddag gewond geraakt bij een botsing met een auto aan de Meerstoel in Oosterhout. De fatbike kwam deels onder de auto terecht.

Hoe ernstig de verwondingen van de man zijn en of hij mee moest naar het ziekenhuis is niet duidelijk. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd.

De weg was een tijdje afgezet. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren.