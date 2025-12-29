Navigatie overslaan

Man op fatbike gewond bij aanrijding met auto in Oosterhout

Vandaag om 15:08 • Aangepast vandaag om 15:26
De fatbike kwam deels onder de auto terecht (foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink).
De fatbike kwam deels onder de auto terecht (foto: Jeroen Stuve / Persbureau Heitink).

Een man op een fatbike is maandagmiddag gewond geraakt bij een botsing met een auto aan de Meerstoel in Oosterhout. De fatbike kwam deels onder de auto terecht.

Profielfoto van Redactie
Geschreven door
Redactie

Hoe ernstig de verwondingen van de man zijn en of hij mee moest naar het ziekenhuis is niet duidelijk. De bestuurder van de auto bleef ongedeerd.

De weg was een tijdje afgezet. De politie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren.

App ons!

Heb je een foutje gezien of heb je een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.