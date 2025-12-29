Bas maakt een vuist tegen McDonald's in het bos: al 9000 handtekeningen

Een fastfoodketen met drive-thru, pál naast de beschermde bossen en vennen van Oisterwijk. Het idee alleen al gaat Bas Zijlmans (43) uit Oisterwijk veel te ver. Hij startte een petitie om zijn dierbare stuk natuur te beschermen. De steun laat zien dat hij niet de enige is die zich verzet tegen een grote, gele M.

"Ik las het voor het eerst in de krant. Daar vertelde een mevrouw dat hier waarschijnlijk een McDonald's zou komen", vertelt Bas. Terwijl hij het vertelt, houdt hij zijn hand op zijn hart. "Dat schrikt me echt af. Dat is schadelijk voor de beestjes, voor de schimmels. Alle natuur die hier is, gaat dan dood. Ik weet hoeveel puinzooi dat veroorzaakt. Dat vernietigt heel dit gebied."

"Ze noemen Oisterwijk niet voor niets de parel in het groen."

Het is een schrikbeeld, voor de Oisterwijker. Hij is opgegroeid tussen het natuurschoon en komt er nog steeds elke week om te wandelen. "Rust is hier heel belangrijk", vertelt hij. Van thuis heeft hij altijd meegekregen dat je goed voor de natuur moet zorgen. "Ze noemen Oisterwijk niet voor niets de parel in het groen. Maar dan moet je dat groen niet kapot maken." Met zo'n fastfoodketen tegen de bosrand aan, bestaat het risico namelijk dat de natuur binnen no time vol ligt met eten. Het zorgt voor afval, voor verkeer, voor geluid en voor lucht- en lichtvervuiling. Een crime voor het ecosysteem.

Handtekeningen verzamelen

Bas vond het een bespottelijk idee en besloot gelijk een petitie te starten. Maandagmiddag staat de teller op ruim 9000 handtekeningen. "Ik heb het zelf gewoon naar vrienden toegestuurd, maar op de een of andere manier is dat zich gaan verspreiden. En als er tienduizenden mensen tekenen, wil dat toch wel iets zeggen. Alle fastfoodsrestaurants horen hier niet thuis."

"Eigenlijk vind ik het idee alleen al erg genoeg."

Voor alle andere ideeën staat de initiatiefnemer wel open. Iets voor natuurfotografen, een huisje voor natuurbeheer of iets leuks voor jongeren. "Het plan van de ontwikkelaar ligt nu bij de gemeente, maar eigenlijk vind ik het idee alleen al erg genoeg. Dat je denkt dat je hiér een fastfoodrestaurant kunt bouwen, omdat je vier miljoen hebt neergelegd. Dat kan echt niet."