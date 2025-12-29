Richards oliebollen zijn de lekkerste van Brabant: ‘Nog tien keer winnen’

"Twee met krenten en twee zonder, asjeblieft", vraagt een van de eerste klanten maandagochtend bij de oliebollenkraam van Richard Voets. Binnen de kortste keren liggen er vier bollen mét poedersuiker in een zakje. Meteen daarna is de volgende aan de beurt. De laatste dagen van het jaar zijn voor Richard en zijn mensen superdruk. "Ik tel ze niet, want het is verstand op nul. Maar je hebt het dan echt over tienduizenden."

Het is maandagochtend koud en grauw, maar dat weerhoudt mensen er niet van om in de rij te gaan staan voor de lekkerste oliebol van Brabant. Sommigen komen zelfs van buiten de provincie voor de lekkerste oliebollen van Brabant. "Wij komen uit Vlissingen en gaan met vrienden naar het oosten van het land. De oliebollen liggen al achterin, want anders komen we aan met een lege zak", lacht de vrouw uit Zeeland.

“Ik wil ieder jaar de lekkerste oliebol van Brabant.”

Het was voor Richard niet de eerste keer dat hij de prijs in ontvangst mocht nemen, maar het went voor de doorgewinterde oliebollenbakker nooit. "Het blijft bijzonder, ook al is het de zesde keer. Ik had het ook niet meer verwacht, want ik kwam erachter toen ik zelf op internet keek. De oorkonde kwam pas een dag later", vertelt hij.

Als het aan Richard ligt, blijft het ook niet bij die zes keer. "Ik hoop nog tien keer te winnen, want daar doen we het uiteindelijk voor." De teleurstelling was dan ook groot toen Richard vorig jaar tweede werd. "Toen zeiden mensen: ‘ach, je hebt toch al vijf keer gewonnen’. Maar een coureur wil ook altijd winnen en ik wil ieder jaar de lekkerste oliebol van Brabant."

“Hij moet zelfs koud lekker zijn en niet te vet natuurlijk.”

Dit jaar gaat de oliebollenbakker er wel weer met de eerste plaats vandoor en de tweede van heel Nederland. Toch veranderde hij niet veel aan zijn geheime recept. "Het is een natuurproduct, soms gaat er een beetje meer water of dan weer wat meer bloem bij. Dat is ieder jaar net anders en daarom veranderen we nog wel eens wat." Over de bol van dit jaar is Richard meer dan tevreden. "Krokant van buiten en luchtig vanbinnen, met een malse afbeet", omschrijft hij de ideale oliebol. "Hij moet zelfs koud lekker zijn en niet te vet natuurlijk." En het geheime recept dan? "Dat blijft geheim", lacht de oliebollenbakker.

"Veel mensen geloven het niet, maar ik ben echt verslaafd aan oliebollen."