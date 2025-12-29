Vuurwerkwinkel voor tienduizenden euro’s leeggeroofd: 'Financiële strop'

Forse schade

De omvang van de buit werd pas duidelijk toen het personeel maandagochtend rond kwart voor zeven arriveerde. "We ontdekten zelf dat er was ingebroken." De eerste reactie was schrik. "Dan ga je meteen kijken: wat is er precies weg en hoe groot is de schade?”



Die schade bleek fors. Tussen de 30.000 en 40.000 euro aan vuurwerk was verdwenen. En dat bedrag komt volledig voor eigen rekening. "Het vuurwerk is niet verzekerd", legt de vuurwerkverkoper uit. "Voor die paar verkoopdagen is verzekeren bijna niet te doen. Dat maakt dit extra pijnlijk."



Snel schakelen

De grootste zorg was of de winkel open kon blijven. Daarin wist Kuijpers snel te schakelen. "We hebben direct contact opgenomen met onze leveranciers. Die hebben echt goed meegedacht en zijn meteen met vrachtwagens deze kant op gekomen."



Dankzij de snelle actie kon de winkel alsnog volgens planning openen. "Uiteindelijk zijn we gewoon op onze normale openingstijden opengegaan en kunnen alle klanten vandaag en morgen nog voor het laatste jaar bij ons terecht."



Extra maatregelen

Dat juist een vuurwerkwinkel doelwit werd, verraste hem. "We doen dit al twaalf, dertien jaar en dit is ons nog nooit overkomen. Ik hoor het ook niet vaak in de branche dat er op deze manier vuurwerk wordt weggehaald."



Voorlopig richt Kuijpers zich op het beperken van verdere risico’s. Er zijn direct extra veiligheidsmaatregelen genomen. "Er zijn extra alarmsystemen geplaatst en vannacht blijven er mensen aanwezig om te observeren." Nog een incident zou nauwelijks te dragen zijn. "Als we dit nog een keer meemaken, dan is het wel heel erg."



Onderzoek

De politie is inmiddels een onderzoek gestart. Er is aangifte gedaan en er zijn camerabeelden opgevraagd. "Maar verder weten we nog niets", zegt Kuijpers. "Dat ligt nu echt bij de politie."



Of de schade ooit verhaald kan worden, is onzeker. "De politie heeft gezegd dat als de daders worden gevonden, het bedrag op hen verhaald kan worden. Maar hoe dat precies werkt, weet ik eerlijk gezegd ook niet."



Ondanks alles kijkt Kuijpers vooruit. "We zijn ondernemers en moeten door", zegt hij nuchter. "Maar dit blijft een flinke financiële strop."