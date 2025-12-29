Peter uit Breda verbreekt zweefrecord: 1838 meter hoog

De een zit met kerst aan het diner, de ander hangt met een zweefvliegtuig in de lucht. Dat gold ook voor Peter Mink (63) uit Breda. Hij vestigde op Eerste Kerstdag een nieuw Nederlands record zweefvliegen door een hoogte van 1838 meter te bereiken. Dat is zo'n honderd meter hoger dan het vorige record.

Dik aangekleed - met een thermobroek, een goede spijkerbroek, drie T-shirts en twee truien - vloog Peter rond twee uur 's middags tot recordhoogte. "Het is eigenlijk een Belgisch record", grapt hij. "Het is heel mooi om te doen", zegt de ervaren zweefvlieger. "Het is spannend en bijzonder om zo hoog te zijn. De lucht was super helder, maar het was wel koud." Verwarming is er niet en het waait een beetje in de cockpit. "Je zit stil en kunt onderkoeld raken." Een zweefvliegtuig heeft geen motor. Om toch in de lucht te komen, wordt het vliegtuig omhoog getrokken door een ander vliegtuig of door een lier. Dan is een sterke motor op de grond met daaraan een lange stalen kabel, de zogeheten lierkabel.

Weelde

Die kabel wordt aan het zweefvliegtuig vastgemaakt en rolt zo snel op dat het toestel de lucht in wordt getrokken. Normaal is zo’n lierkabel ongeveer een kilometer lang en bereikt een zweefvliegtuig een hoogte van zo’n 400 meter. Peter gebruikte een speciale lier van drie kilometer, die al in 2001 gemaakt is. Langer is niet mogelijk. "Er past niet meer kabel op, er komt enorm veel kracht op te staan." Voor zijn recordpoging week hij uit naar het Belgische Weelde. Volgens Peter zijn er in Nederland geen geschikte vliegvelden. "Het luchtruim is te druk en er staan te veel gebouwen rondom vliegvelden." De startbaan in Weelde is langer en in december en januari wordt het vliegveld speciaal ingericht voor recordpogingen.

Het uitzicht van Peter in de lucht (foto: Eigen beeld).

Simpel was de recordpoging niet. "Je hebt een goed vliegveld nodig, geen ander vliegverkeer, de juiste wind en geen bewolking." Moderne vliegtuigen vliegen grotendeels op instrumenten, maar zweefvliegers moeten op zicht vliegen en mogen ook niet door de wolken. Peter zweeft al sinds zijn veertiende en deed vijftien jaar geleden ook al recordpogingen, steeds rond kerst. "Dan is het luchtverkeer rustiger." De laatste geslaagde poging was negen jaar geleden. "Nu zat alles mee: het was lekker koud en de wind was precies goed. Hoe meer tegenwind, hoe makkelijker je op hoogte komt." De recordverbreking smaakt naar meer. "Het motiveert me om het volgend jaar opnieuw te proberen. Ik wil nog steeds die 2000 meter halen. Het is een hobby die een beetje uit de hand is gelopen."

De teller geeft 1838 meter hoogte aan (foto: eigen beeld).