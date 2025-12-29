Angst voor nieuwjaarsgeweld en het jaar van Gillis: dit gebeurde vandaag

De angst voor vernielingen tijdens oud en nieuw blijft groot bij de politie en Peter Gillis kijkt terug op een bewogen jaar. Dit is alles wat je gelezen moet hebben deze maandag.

De jaarwisseling blijft een spannende periode voor de politie. Politiechef Sjoerd Top van Oost-Brabant verwacht opnieuw geweld en vernielingen tijdens oud en nieuw. Agenten krijgen extra trainingen en beschermingsmiddelen. Top roept burgers op elkaar aan te spreken op wangedrag.



Het was een turbulent jaar voor campingbaas Peter Gillis met rechtszaken, een celstraf en problemen rond de verkoop van zijn vakantieparken. De advocaatkosten liepen op tot 4 miljoen euro. De verkoop van zijn Nederlandse parken voor 185 miljoen euro is nog steeds niet rond.



NAC-directeur Remco Oversier blikt terug op een jaar waarin de club zich handhaafde en financieel vooruitgang boekte, maar ook worstelt met de laatste plaats. Persoonlijk draagt hij nog dagelijks het verlies van zijn dochter Keet met zich mee.



Veldhoven krijgt als enige Brabantse gemeente een extra vuurwerkverkooppunt. Baarle-Nassau heeft relatief de meeste verkooppunten van heel Nederland. Dit is waarschijnlijk het laatste jaar dat consumentenvuurwerk is toegestaan.



